Поисковик «Яндекс» назвал три слова года

Российский поисковик «Яндекс» на основе данных поисковых запросов составил рейтинг главных слов уходящего десятилетия. В него вошли слова, которые пользователи запрашивали как минимум в три раза чаще, чем в прошлом году.

В 2020 году главными словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция». Такие запросы пользователи отправляли на фоне пандемии коронавируса, введения в Москве весной пропускной системы и принятия поправок в российскую Конституцию.

В прошлом году популярнее всего оказались запросы «рецессия», «постирония» и «люстрации». В 2018 году пользователи искали «каршеринг», а также «сквиши» и «слайм» — мягкие антистресс-игрушки.

Последние, в свою очередь, пришли на смену «спиннеру», который стал популярен в 2017 году вместе с «криптовалютой» и «майнингом».

Слова года также выбирает Оксфордский словарь. Однако в этом году ученые-лингвисты решили, что 2020-й невозможно уместить в одно слово, и выпустили целый отчет, в котором проанализировали новые явления в языке.

В 2018 году Оксфордский словарь признал словом года toxic («отравленный», «наполненный ядом», «токсичный»). Этому предшествовал скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. В 2019-м ученые-лингвисты выбрали уже не слово, а словосочетание года. Им стало climate emergency — «чрезвычайная климатическая ситуация».

Британский словарь Коллинза включил в список на звание слова 2020 года три претендента — «социальную дистанцию», «самоизоляцию» и «отпуск без содержания». Однако в итоге словом года в 2020-м эксперты признали «локдаун». «Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено», — объяснили они.