Помпео назвал Россию врагом США

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в радиошоу Марка Левина. Его интервью опубликовано на сайте правительства США.
«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.
Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».
Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах. «Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — указал политик.
Главным врагом США Россию назвала треть американцев из опроса компании Gallup, проведенного зимой 2019 года. Помимо России большая часть респондентов указала в качестве главного врага своей страны Китай и Северную Корею.
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