Войти
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
резонанс
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
Шмыгаль собирается пересмотреть бюджет после первого квартала
официально
Шмыгаль собирается пересмотреть бюджет после первого квартала

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Китай начал расследование в отношении Alibaba

992
Китай начал расследование в отношении Alibaba

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о расследовании в отношении компании Alibaba, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Alibaba заподозрили «в поведении, направленном на создание монополии», в частности в политике «принудительной эксклюзивности», говорится в заявлении регулятора. Он изучает политику компании «выберите одно из двух», требующую от деловых партнеров не работать с ее конкурентами, сообщило AP.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями «дочки» Alibaba — Ant Group.

Ant Group — подразделение Alibaba, финтех-гигант, владеющий крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. В начале ноября компания должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Это было бы крупнейшее IPO в истории: ожидалось, что компания привлечет до $34,4 млрд. Однако за два дня до запланированного начала торгов IPO компании было остановлено. Регуляторы КНР уведомили Ant Group о том, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании.

Читайте также: Трамп помиловал экс-главу своего избирательного штаба Манафорта

Перед IPO основатель Alibaba раскритиковал международные правила работы финансовых организаций. Он заявил, что они тормозят инновации и похожи на «клуб пожилых людей». После этого власти Китая вызвали бизнесмена на ковер и устроили ему «головомойку», сообщала Financial Times. Чтобы спасти отношения с властями, Ма в ноябре предлагал им забрать часть активов Ant Group, однако это не помогло избежать срыва IPO, рассказали источники The Wall Street Journal.

Накануне Bloomberg сообщил, что власти Китая рекомендовали Ма не покидать страну. После того как регуляторы остановили размещение Ant Group на биржах, бизнесмен ни разу не выступал на публике, отметило агентство.

Китай, Alibaba
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 декабря 2020
Среда, 23 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016