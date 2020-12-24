Китай начал расследование в отношении Alibaba

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о расследовании в отношении компании Alibaba, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
Alibaba заподозрили «в поведении, направленном на создание монополии», в частности в политике «принудительной эксклюзивности», говорится в заявлении регулятора. Он изучает политику компании «выберите одно из двух», требующую от деловых партнеров не работать с ее конкурентами, сообщило AP.
Одновременно Народный банк Китая объявил, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями «дочки» Alibaba — Ant Group.
Ant Group — подразделение Alibaba, финтех-гигант, владеющий крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. В начале ноября компания должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Это было бы крупнейшее IPO в истории: ожидалось, что компания привлечет до $34,4 млрд. Однако за два дня до запланированного начала торгов IPO компании было остановлено. Регуляторы КНР уведомили Ant Group о том, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании.
Перед IPO основатель Alibaba раскритиковал международные правила работы финансовых организаций. Он заявил, что они тормозят инновации и похожи на «клуб пожилых людей». После этого власти Китая вызвали бизнесмена на ковер и устроили ему «головомойку», сообщала Financial Times. Чтобы спасти отношения с властями, Ма в ноябре предлагал им забрать часть активов Ant Group, однако это не помогло избежать срыва IPO, рассказали источники The Wall Street Journal.
Накануне Bloomberg сообщил, что власти Китая рекомендовали Ма не покидать страну. После того как регуляторы остановили размещение Ant Group на биржах, бизнесмен ни разу не выступал на публике, отметило агентство.
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