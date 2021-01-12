Войти
Шмыгаль заявил о планах снизить бытовые цены на газ
позиция
Шмыгаль заявил о планах снизить бытовые цены на газ
Зеленский поручил правительству подробно рассказать о локдауне
официально
Зеленский поручил правительству подробно рассказать о локдауне

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В среду в Украину придут снегопады и начнется похолодание

2402
В среду в Украину придут снегопады и начнется похолодание

В ближайшие сутки, 13 января, в связи с перемещением черноморского циклона в южных, восточных и северо-восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в восточных, южных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается умеренный, местами значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, в Приазовье мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; на остальной территории — небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный (на западе — северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла; в Крыму ночью 0-5°, днем 3-8° тепла.

В Киеве в среду — без существенных осадков, лишь вечером ожидается небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный , 5-10 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,3 в 1993 году, а самая низкая ночью — на отметке 26,2 градусов мороза в 1950 году.

Читайте также: В КС опровергли информацию про «королевский» отдых главы суда Тупицкого

В четверг, 14 января, в западных, северных, ночью и в восточных областях Украины пройдет небольшой снег, на остальной территории — без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 3-8° мороза, ночью на северо-востоке страны 8-13° мороза, днем на юге — от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в четверг небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 4-6 ° мороза.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 января 2021
Понедельник, 11 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016