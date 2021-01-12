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В Индонезии достали «черный ящик» упавшего в океан Boeing

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В Индонезии достали «черный ящик» упавшего в океан Boeing

Водолазы индонезийского ВМФ извлекли со дна Яванского моря первый «черный ящик» Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января. Об этом сообщают местные СМИ.

Бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус «черного ящика».

Ранее поисковые группы, работавшие на месте крушения самолета, поймали сигнал радиомаячка самописца. Потом на дне был найден сам самописец.

«Черный ящик» передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Boeing 737-524 направлялся из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Спустя некоторое время власти Индонезии сообщили, что лайнер разбился в Яванском море.

На борту находились 62 человека, в том числе десять членов экипажа. Все они погибли. Иностранцев в самолете не было.

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Местные СМИ со ссылкой на рыбака, находившегося в районе крушения, писали, что Boeing взорвался в воздухе. Однако власти исключили такую возможность. По их данным, самолет разбился при ударе об воду — об этом свидетельствует небольшая площадь разлета обломков.

Метеорологи сообщили, что пилоты могли потерять управление из-за турбулентности, сильного ветра и грозового фронта, через который лайнер проходил после взлета.

Индонезия
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