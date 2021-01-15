Португалия в этому году закроет все угольные электростанции

В Португалии вывели из эксплуатации угольную электростанцию Sines и в стране осталась лишь одна угольная электростанция и ее планируют закрыть в ноябре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Португальский энергетическая компания EDP объявила о своем решении закрыть угольную электростанцию мощностью 1296 МВт в июле прошлого года, что позволило остановить работу на два года раньше, чем планировалось.
Решение является "частью стратегии декарбонизации группы EDP" и было принято в контексте, когда производство энергии все больше зависит от возобновляемых источников, заявила компания еще в июле.
В результате в Португалии остается только одна угольная электростанция, Pego, которую уже планируют закрыть в ноябре этого года.
Когда это произойдет, Португалия станет четвертой страной в Европе, которая полностью исключит угля в производстве электроэнергии - вслед за Бельгией (2016), Австрией и Швецией (2020).
По данным экологических активистов, электростанция Sines производила в среднем 12% общих выбросов парниковых газов в Португалии.
Кроме Португалии, к 2025 году ожидается прекращение добычи угля еще в пяти европейских странах: Франция (2022), Словакия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025).
Напомним, лидеры ЕС договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%.
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