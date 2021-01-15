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Украинцы за год стали гораздо более несчастливы

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Украинцы за год стали гораздо более несчастливы

счСамой счастливой страной в 2020 году был Кыргызстан, где себя считают счастливыми 85% жителей, Украина же оказалась на 38-м месте — 14%, что на 19% меньше, чем в 2019-м году, когда этот показатель составлял 33%, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в 42 странах мира.

Как сообщается в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), в целом по миру в 2020г считают себя счастливыми 40% населения. В Евросоюзе наиболее счастливой страной является Испания (56%), в Польше этот показатель составил 39%, а в России — 19%.

При этом единственной опрощенной страной с отрицательным индексом счастья в 2020 году оказалась Северная Македония, где индекс составил −3%.

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опросила в 42 странах 38 709 человек. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо личным путем, или по телефону, или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

В Украине в 2020 году данное исследование провел КМИС совместно с Фондом «Демократические инициативы» методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Опрос проходил среди взрослого населения (18+) Украины. Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

счастье, опрос
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