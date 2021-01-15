Украинцы за год стали гораздо более несчастливы

счСамой счастливой страной в 2020 году был Кыргызстан, где себя считают счастливыми 85% жителей, Украина же оказалась на 38-м месте — 14%, что на 19% меньше, чем в 2019-м году, когда этот показатель составлял 33%, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в 42 странах мира.
Как сообщается в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), в целом по миру в 2020г считают себя счастливыми 40% населения. В Евросоюзе наиболее счастливой страной является Испания (56%), в Польше этот показатель составил 39%, а в России — 19%.
При этом единственной опрощенной страной с отрицательным индексом счастья в 2020 году оказалась Северная Македония, где индекс составил −3%.
Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опросила в 42 странах 38 709 человек. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо личным путем, или по телефону, или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.
В Украине в 2020 году данное исследование провел КМИС совместно с Фондом «Демократические инициативы» методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Опрос проходил среди взрослого населения (18+) Украины. Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016