В Украине заработал новый закон о микрокредитах

С 1 января в Украине заработал новый закон о микрокредитовании. Мы расскажем о том, что предусматривает документ, и как изменится рынок микрокредитования в 2021 году.

Предполагается, что закон усилит защиту заемщиков, которые обращаются за срочными займами к микрокредитным организациям. В частности, речь идет о пени и штрафах, из-за чего конечная стоимость кредита многократно увеличивается и в разы превышает сумму кредита. Многие заемщики попадали в череду перекредитования и накапливали долг, переходя в категорию безнадежных клиентов.

Какие изменения привнесет новый закон:

Кредитные договоры, которые заключаются на срок менее месяца, а также договоры со стоимостью кредита меньше минимальной заработной платы, переводятся в категорию «потребительских кредитов». Теперь к ним применимы требования закона о потребительском кредитовании в Украине. МФО запрещено изменять процентную ставку в большую сторону, а также накладывать штрафы и пени на заемщика за одно и то же нарушение. Это позволит снизить кредитную нагрузку и защитить от штрафов и пени украинцев, которые сегодня активно пользуются услугами кредитных компаний.

Ожидается, что закон не только снизит непомерную долговую нагрузку, но также защитит кредиторов от недобросовестных клиентов, что в целом, поспособствует сокращению доли проблемных кредитов.

Напомним, что изменения были внесены 15.09.20 парламентом. Законом регулируется сфера кредитования и качество системы кредитных историй заемщиков.

Как отмечает сервис Crezu, где можно подобрать микрокредит, многие недобросовестные «частные лица» пользовались лазейками в законе и фактически обманывали заемщиков, предоставляя займы под 300%, 700% и даже 1000% годовых. Поэтому для рынка кредитования в Украине остро стоит не только проблема добросовестных заемщиков, но и кредиторов.

Рядовому заемщику порой сложно найти компанию, которая отвечала бы сразу нескольким требованиям:

Прозрачные и честные условия договора;

Приемлемая процентная ставка;

Адекватные штрафы при просрочках;

Возможность пролонгации при форс-мажорах.

В Crezu также отметили: чтобы заемщику было удобно взять кредит срочно и получить деньги за 15 минут, пришлось тщательно проверять базу МФО на соответствие закону. Ведь от этого зависит репутация как самих компаний, так и сервиса, предоставляющего услуги по поиску лучших компаний.