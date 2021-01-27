Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Постановление „Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов“, которое правительство утвердило сегодня во исполнение задачи президента, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса президента.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.
При этом в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.
Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи, смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на родине», — говорится в сообщении.
В Офисе добавили, что это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.
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