Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации, сообщил председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция «Слуга народа»).

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления» зарегистрирован под № 4651 27 января.