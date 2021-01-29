Rozetka отказалась от ведения русскоязычных каналов на YouTube

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua решил отказаться от ведения русскоязычных каналов на YouTube, написал основатель и совладелец компании «Розетка.Уа» Владислав Чечеткин а своей странице в Facebook вечером 28 января.

«Сегодня у нас важный день. Ведь отныне все девять каналов Rozetka на YouTube заговорят на украинском. У нас 1,22 млн подписчиков на главном русскоязычном канале. Но это нас не останавливает. Вместо него уже создан новый канал», — подчеркнул он.

Чечеткин также отметил, что Rozetka видит своей задачей развитие украиноязычного контента.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.