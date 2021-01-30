Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора (Киев) на баланс министерства.
«Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была презентована, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальность этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс Министерства культуры и информационной политики», — написал министр в Телеграм-канале.
Он также убежден, что Гостиный двор не будет передан под частную застройку.
Ткаченко сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые защищают Гостиный двор, в том числе в судах. «Министерство культуры и информационной политики готово сотрудничать (в вопросе) по спасению объекта вместе», — написал он.
Министр сообщил о планах подписать меморандум между Минкультуры и общественной организацией «Музей современного искусства».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016