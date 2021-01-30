Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора (Киев) на баланс министерства.

«Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была презентована, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальность этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс Министерства культуры и информационной политики», — написал министр в Телеграм-канале.

Он также убежден, что Гостиный двор не будет передан под частную застройку.

Ткаченко сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые защищают Гостиный двор, в том числе в судах. «Министерство культуры и информационной политики готово сотрудничать (в вопросе) по спасению объекта вместе», — написал он.

Министр сообщил о планах подписать меморандум между Минкультуры и общественной организацией «Музей современного искусства».