Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году

Энергетическая система Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему «Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды», сообщает Правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что одной из приоритетных задач для правительственной команды является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой, в частности это касается интеграции в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E, которая должна состояться в 2023 году.
«Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС», — сказал премьер-министр.
Он добавил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами приоритетным направлением остается и внедрение «Зеленого курса» как основы украинской экологической политики и заботы о будущем нашей страны.
ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии — организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.
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