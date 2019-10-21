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В Одессу прибыл американский корабль с двумя списанными катерами Island для ВМС Украины

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В Одессу прибыл американский корабль с двумя списанными катерами Island для ВМС Украины

сАмериканский грузовой корабль «Ocean Freedom», который везет на своем борту два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США типа «Island» для Военно-морских сил Украины, прибыл в порт Одессы.

«Сегодня, 21 октября на борту судна „Ocean Freedom“ в Одессу прибыли катера типа „Island“ Р190 „Славянск“ и Р191 „Старобельск“. Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль прибыли в Одесский морской торговый порт», — сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Отмечается, что сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

Так, встретить в Одессе новые боевые единицы национального флота прибыли представители командования ВМС ВСУ, США и личный состав экипажей катеров.

«После выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. По завершению работ по приведению в готовность, катера типа „Island“ под командованием уже украинского экипажа начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса «Island» («Айленд») Военно-морским силам Вооруженных сил Украины.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Макаллистер.

Cushing и Drummond после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а Drummond — в 2012 году. Drummond также ранее прошел модернизацию по программе «МЭР», в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ (доковому ремонту, текущему ремонту устройств, механизмов и систем) было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

После передачи патрульных катеров украинским ВСУ они получили названия и бортовые номера — «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190).

Подготовка украинских экипажей этих катеров сначала проходила в Украине, после этого 32 моряка были отправлены в США для прохождения десятинедельного курса подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум (США). 15 сентября их подготовка завершилась.

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Катера класса «Island» в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину— 34 м, ширину — 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой «Zodiak Hurricane 540».

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.

США, ВМС Украины, Island
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