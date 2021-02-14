В Японии одобрили первую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в воскресенье одобрило использование вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом объявило японское ведомство.
Препарат Pfizer стал первым, одобренным для применения в Японии. Ранее в пятницу экспертная комиссия при японском Минздраве также дала добро на использование вакцины от Pfizer.
Вакцинация в Японии, как ожидается, начнется во второй половине февраля и будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.
В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna. Вакцинация в Японии для всех местных жителей, включая иностранных граждан, будет бесплатной — для этого парламент страны в конце прошлого года принял специальный закон.
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