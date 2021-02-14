Ермак обвинил пропаганду в падении рейтинга Зеленского

Антипропаганда в отношении украинской власти и недостаточный уровень развития информационной политики в Украине являются главными причинами падения доверия и рейтинга президента, считает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто — это всем хорошо известно», — заявил Ермак в эфире передачи «Украина с Тиграном Мартиросяном» отвечая на вопрос ведущего «чем обусловлено падение рейтинга президента Украины».

Он также добавил, что «уровень информационной политики в стране заставляет желать лучшего».

«Власть не имеет ни одного своего телевизионного канала. Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против неё работает абсолютно другая система — боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги», — объяснил Ермак.

Кроме того, по словам Ермака, не в пользу Зеленского играет и пандемия коронавируса.