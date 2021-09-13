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В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer

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В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer

Специалисты Киотского университета установили, что эффективность вакцины от Pfizer составляет 85-96%. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал NHK.

Отмечается, что группа исследователей Киотского университета минувшим летом провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся в этот период местных жителей. Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 — на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 — 92,6-96,1%.

Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма «дельта», и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

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К настоящему времени по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-немецкого консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

Япония, Pfizer
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