Украина представила американцам свой танк для изучения

Украина предоставила свой основной боевой танк Т-84 американским военным для испытаний или обучения. Об этом пишет The National Interest.
Образец украинской военной техники ранее заметили на полигоне Юма в Аризоне.
«Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат», — пояснил автор.
По его мнению, украинские военные предоставили США свой Т-84, чтобы американские танкисты могли ознакомиться с этой платформой.
При этом эксперт уточняет, что это не первый случай, когда украинская модификация советской машины Т-80 была замечена в Штатах. В 2003 году Вооруженные силы США купили четыре украинских танка для испытаний на Абердинском полигоне.
На фотографиях, появившихся в Сети в апреле прошлого года, Т-84 с системой активной защиты «Дрозд» стоял рядом с боевыми машинами российского производства на площадке испытательного центра в Юме, куда привозят танки для испытаний или обучения личного состава.
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