В Украине с аукциона продают бывшую тюрьму

Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества выставили Ирпенский исправительный центр (№ 132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области на продажу с помощью аукциона, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«„Большая распродажа тюрем“ дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам 30% — пополнит государственный бюджет», — написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Министр отметил, что в скором времени для продажи на аукционе будут доступны и другие предложения.

Ранее сообщалось, что первыми пенитенциарными учреждениями, которые Министерство юстиции продаст в 2021 году на открытых аукционах, станут исправительный центр и две исправительные колонии. В частности, на аукцион в числе первых выставят Ирпенский исправительный центр № 132, Львовскую исправительную колонию № 48 и Южную исправительную колонию № 51 в Одессе.

Эти пенитенциарные учреждения занимают большую территорию. Так, например, у Ирпенского исправительного центра № 132 площадь земельных участков составляет 8,3 гектара и строений — 27830,6 квадратных метра.