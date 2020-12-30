В следующем году в Украине приватизируют не менее 4-х тюрем

Не менее четырех тюрем будет приватизировано в Украине в 2021 году, заявляет министр юстиции Украины Денис Малюська.
Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в следующем году следует ожидать также открытия новых объектов тюремной инфраструктуры, начала строительства новых следственных изоляторов, а также публикации комплексного «Рейтинга тюрем».
Кроме того, министр отметил, что в 2021 году ожидается принятие законов, «которые полностью изменят систему уголовных наказаний».
При этом Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе «большой распродажи тюрем» так и не удалось перейти по причине «многочисленных бюрократических препятствий». «Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% — в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% — в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации», — сказал он.
Глава ведомства рассказал, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.
«Подготовили ряд законопроектов, которые изменяют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят компенсаторные механизмы за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора в тюремную инфраструктуру, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое», — сообщил Малюська, подводя итоги года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016