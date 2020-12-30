В следующем году в Украине приватизируют не менее 4-х тюрем

Не менее четырех тюрем будет приватизировано в Украине в 2021 году, заявляет министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в следующем году следует ожидать также открытия новых объектов тюремной инфраструктуры, начала строительства новых следственных изоляторов, а также публикации комплексного «Рейтинга тюрем».

Кроме того, министр отметил, что в 2021 году ожидается принятие законов, «которые полностью изменят систему уголовных наказаний».

При этом Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе «большой распродажи тюрем» так и не удалось перейти по причине «многочисленных бюрократических препятствий». «Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% — в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% — в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации», — сказал он.

Глава ведомства рассказал, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.

«Подготовили ряд законопроектов, которые изменяют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят компенсаторные механизмы за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора в тюремную инфраструктуру, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое», — сообщил Малюська, подводя итоги года.