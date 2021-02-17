В Карпатах до сих пор ищут заблудившегося 13 февраля туриста

Состоянием на утро среды продолжается поиск заблудившегося в Свалявском районе Закарпатья 13 февраля туриста, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7 ч. 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются», — сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.
В ГСЧС отметили, что к поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет.
Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы «Гемба» во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г.Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
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