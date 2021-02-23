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Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США

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Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США

Президент США Джо Байден почтил в понедельник вечером в Белом доме память сограждан, умерших от коронавируса.

При этом американский лидер призвал соотечественников, выступая с непродолжительным обращением к ним, преодолеть раскол в обществе, вызванный глубокими политическими противоречиями. «Мы должны сражаться с пандемией вместе как один народ. Как Соединенные Штаты Америки. Только так мы победим этот вирус», — заявил Байден. Он также высказался за то, чтобы общими усилиями превратить случившееся в историю не о том, как низко пала страна, а о том, как высоко она поднялась после этого. «Нам это под силу», — убежден глава американской администрации, представляющий Демократическую партию.

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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По завершении выступления Байден в сопровождении супруги Джилл вышел к Южному портику Белого дома, где горели 500 свечей, символизировавшие 500 тыс. жертв коронавируса. К первой супружеской чете США присоединились вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф. Склонив головы, собравшиеся прослушали знаменитый церковный гимн Amazing Grace («О, благодать»), после чего вернулись в Белый дом.

Джо Байден, коронавирус
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