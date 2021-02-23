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NASA обнародовало видео посадки ровера Perseverance на Марс

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NASA обнародовало видео посадки ровера Perseverance на Марс

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало видеозапись, которая была сделана во время посадки ровера Perseverance на Марс.

На кадрах запечатлены все этапы спуска марсохода, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.

В NASA сообщили, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых были установлены на самом марсоходе, еще одна — на посадочном модуле, а четвертая — на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

«С момента раскрытия парашюта система камер охватывает весь процесс спуска, показывая часть напряженного путешествия марсохода к кратеру Езеро на Марсе. Кадры с камер высокой четкости на борту космического корабля начинаются на высоте 7 миль (11 км) над поверхностью, показывая сверхзвуковое раскрытие самого массивного парашюта, когда-либо отправляемого в другой мир, и заканчивается приземлением марсохода в кратере», — говорится в сообщении NASA.

Кроме того, марсоход записал и передал на Землю звуки с поверхности Марса. В NASA отметили, что роверу не удалось записать звук во время посадки из-за проблем программного характера, однако, находясь на поверхности Марса, он записал две короткие аудиодорожки. «В течение нескольких секунд слышен марсианский бриз, а также механические звуки движения марсохода по поверхности», — говорится в сообщении.

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Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля. Посадка ровера длилась около семи минут. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, после чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

Ученые считают, что в кратере Езеро на Марсе могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход. Также ровер будет изучать климат планеты и соберет образцы горных пород и отложений. Аппарат проработает на Марсе 687 дней.

Марс, НАСА, Perseverance
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