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Атлантический воздух несет в Украину весну

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Атлантический воздух несет в Украину весну

В ближайшие сутки в Украину из Западной Европы начнет перемешаться теплый атлантический воздух, температура будет повышаться, но ночью на большей части Левобережья еще будет холодно, сообщает Укргидрометцентр.

Без существенных осадков. Кроме востока и юго-востока, местами туман.

На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, юго-восточных, Сумской областях ночью 4-9°, на Луганщине 10-15° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 10-15° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была 15,5° в 1990г., самая низкая ночью −20,7° в 1917г.

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В пятницу, 26 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь восточных областях ночью небольшой мокрый снег. Ночью утром на дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица; в юго-западной части местами туман. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 9-14° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 16°, на востоке и северо-востоке 4-9° тепла.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

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