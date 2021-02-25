В Раде зарегистрировали пакет законопроектов Зеленского о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Германцев.

«Законопроекты президента о налоговой амнистии зарегистрированные в Верховной Раде», — написал он в Телеграм-канале в четверг вечером.

Как указал Германцев, речь идёт о законопроектах 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 — с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.

Напомним, что Гетманцев еще осенью прошлого года анонсировал, что в Верховную Раду внесут президентский законопроект о налоговой амнистии.

По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.