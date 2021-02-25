В Раде зарегистрировали пакет законопроектов Зеленского о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Германцев.
«Законопроекты президента о налоговой амнистии зарегистрированные в Верховной Раде», — написал он в Телеграм-канале в четверг вечером.
Как указал Германцев, речь идёт о законопроектах 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 — с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.
Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.
Напомним, что Гетманцев еще осенью прошлого года анонсировал, что в Верховную Раду внесут президентский законопроект о налоговой амнистии.
По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016