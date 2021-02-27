Fitch прогнозирует снижение темпов роста экономики Украины в 2022

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.
Об этом сообщается на сайте агентства.
«Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций», — говорится в сообщении.
В то же время агентство прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.
По оценкам Fitch Ratings, вторая волна пандемии коронавируса была намного более серьезной, чем первая. «Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными», — отметили в агентстве.
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