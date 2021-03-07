Елизавета II останется без личного самолета

Официальный парк самолетов королевы Великобритании Елизаветы II будет продан в рамках сокращения оборонных расходов. Таким образом, она и другие члены королевской семьи останутся без личных самолетов, пишет The Telegraph.

Четыре лайнера BAE-146 будут выведены из состава ВВС в следующем году. Впервые за все время правления королева останется без персонального самолета. Скорее всего, Елизавета II будет пользоваться самолетом премьер-министра Бориса Джонсона RAF Voyager, который был недавно модернизирован, отмечает газета.

Ранее этот самолет был задействован как дозаправщик в воздухе, однако с 2016 года после модернизации его стали использовать для поездок руководства страны. В частности, на борту оборудовали кабинет, установили порядка 60 кресел бизнес-класса, а также 100 — эконом-класса. Помимо этого, самолет дооснастили противоракетной системой.

BAE-146 приписаны к 32-й эскадрилье ВВС Великобритании, которая базируется на западе Лондона. В авиапарке также находится вертолет AW-109, который королева продолжит использовать, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что британские власти объявят о списании четырех самолетов BAE-146 в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который будет опубликован 16 марта.

Как пишет The Telegraph, BAE-146 использовались королевской семьей с середины 1990-х. Самолеты этого типа выпускала британская компания British Aerospace до 2001 года.