В пандемию вырос спрос на дорогой и крепкий алкоголь

В 2020 году в мире произошел скачок спроса на более дорогой и крепкий алкоголь, люди делали выбор в пользу таких напитков, отказываясь от пива и вина. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков и производителей алкоголя.

Как отмечает издание, многие перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли собственного приготовления в условиях, когда были закрыты бары и рестораны. Это также произошло из-за того, что многие не могли отправиться в отпуск, в результате чего у людей скапливались сбережения, которые они тратили на покупку более качественного алкоголя.

Как заявил в беседе с FT аналитик Jefferies Эд Манди, пандемия привела к «скачку в торговле» алкогольными напитками. По его словам, состоятельные люди, которые не лишились работы, воспользовались более низкими розничными ценами по сравнению с ценами в питейных заведениях. «Если вы застряли дома и не хотите ходить по магазинам, проще купить большую бутылку спиртного, чем 24 бутылки пива. Дома все больше делают коктейли ...Люди меняют бренди на коньяк, дешевые напитки на дорогие», — сказал он.

В одном из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) заявили, что в прошлом году продажи текилы выросли на 80%. Генеральный директор компании Иван Менезес отметил, что в 2020 году усилился тренд на переход от вина и пива к более крепким напиткам.

Компания Pernod Ricard, которая выпускает виски под брендами Jameson и The Glenlivet, заявила о «существенном росте» продаж, несмотря на закрытие магазинов в аэропортах и на вокзалах, которые традиционно были основным местом продаж.

Вместе с тем, как пишет FT, ссылаясь на данные аналитической компании IWSR, мировое потребление алкоголя в прошлом году снизилось на 8% по сравнению с показателями 2019 года. В частности, в Китае употребление алкоголя упало на 9%, однако розничные продажи напитков выросли на 23% за год. При этом потребление спиртного в США в 2020 году увеличилось, так как розничные продажи алкогольных напитков для потребления дома составляют гораздо большую часть рынка. В Южной Африке, где власти периодически вводят запреты на спиртное, и Турции, где продажа алкоголя напрямую зависит от туристов, потребление упало примерно на треть.

По мнению аналитиков IWSR, к 2024 году рост продаж алкогольных напитков престижных брендов увеличится на 2/5, что в четыре раза быстрее, чем в случае стандартных брендов, и почти вдвое быстрее брендов класса люкс.

В исследовательской компании Bernstein считают, что мировой спрос на алкоголь будет расти по мере вакцинации населения. По ее прогнозам, стремление людей к «социализации с бокалом в руках» достигнет нормального уровня к середине 2021 года.