СБУ начала искать госизмену при подписании и ратификации Харьковских соглашений

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре СБУ, следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Напомним, что вчера Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «Харьковских соглашений».