СНБО поручил СБУ изучить голосование за ратификацию Харьковских соглашений в 2010

Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «Харьковских соглашений».

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«В 2008 году Кабмин должен был предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако этот законопроект не был разработан, и это был первый кирпич, который начал разрушать систему нашей безопасности», — отметил секретарь ведомства.

По его словам, это привело к тому, что в 2010 году появились Харьковские соглашения, которые через четыре дня после подписания ратифицировали депутаты Верховной Рады.

«Поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали за вопрос. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (дела, — ред.) по госизмене в отношении этих лиц», — сказал секретарь СНБО.

Как написал в своем блоге бывший журналист Сергей Лещенко, среди голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова). Также в списке есть люди на сегодняшних должностях Максим Луцкий (ректор НАУ), Василий Горбаль (член совета НБУ), Сергей Головатый (судья КС).