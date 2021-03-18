Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за позицию по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) за поддержку Крымской платформы и противодействию агрессии РФ.

«Это настоящий жест дружбы — поддержать нашу инициативу по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также приветствовал сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7.

«Россия — сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы», — подчеркнул он.

Согласно опубликованному в четверг на сайте Министерства иностранных дел Великобритании заявлению, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза осуждают продолжающихся действий России по подрыву суверенитета Украины, территориального целостности и независимости.

«Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, министры иностранных дел стран G7 решительно выступают против продолжающейся дестабилизации Россией Украины, особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Полное выполнение Минских соглашений — это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником... Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего для любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта. Мы высоко оцениваем неустанные усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дипломатическому пути урегулирования конфликта, и подтверждаем нашу готовность оказывать дальнейшую поддержку этим усилиям», — заявили в G7.

Так, министры призвали все стороны полностью выполнять Минские соглашения, и подчеркнули важность конструктивного участия РФ в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и прочного политического урегулирования конфликта.

«Большая семерка» по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым — это Украина", — подытожили министры.