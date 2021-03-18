Зеленский считает нужным продолжать использование вакцины AstraZeneca в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований для ограничения использования препарата AstraZeneca для вакцинации украинцев от коронавируса.
«На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг в Киеве.
Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своего препарата, подчеркнув, что эти выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в странах Европейского союза и Великобритании.
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