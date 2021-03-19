Украинцам обещают уменьшить на 30% стоимость растаможки легковых автомобилей

В Национальном совете реформ предлагают внедрение новой модели растаможки автомобилей, ввезённых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.
«Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг «Дія», — сообщается на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.
Отмечается, что сейчас через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тысяч автомобилей.
«Однако в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах „взяточников“ оседает примерно 150 миллионов долларов, а потери бюджета достигают 300-400 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
В Совете предлагают предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.
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