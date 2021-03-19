Украинцам обещают уменьшить на 30% стоимость растаможки легковых автомобилей

В Национальном совете реформ предлагают внедрение новой модели растаможки автомобилей, ввезённых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.

«Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%. Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг «Дія», — сообщается на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.

Отмечается, что сейчас через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тысяч автомобилей.

«Однако в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах „взяточников“ оседает примерно 150 миллионов долларов, а потери бюджета достигают 300-400 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В Совете предлагают предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.