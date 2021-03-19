Байден упал, поднимаясь по трапу президентского самолета

Президент США Джо Байден в пятницу два раза оступился и упал, когда поднимался по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Инцидент в своем эфире показали американские новостные телекомпании.
78-летний американский лидер на вертолете прибыл из Белого дома на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Там его ждал президентский борт номер один. Глава государства попытался быстро подняться по трапу, но два раза оступился и упал на колено. Тем не менее он достаточно быстро встал, поднялся по трапу, повернулся и отдал честь присутствовавшим на авиабазе военнослужащим.
В 1975 году 38-й президент США Джеральд Форд упал, спускаясь со скользкого из-за дождя трапа самолета.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта, ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья.
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