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В Украине за сутки снова более 15 000 случаев COVID-19

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В Украине за сутки снова более 15 000 случаев COVID-19

Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 15 292 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 5 190 человек, умерло 260 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 369 человека; летальных случаев — 260; выздоровело — 5 190 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19,

18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 535 218 человек, 29 775 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 253 972 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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