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Трамп считает, что Россия и Украине заработают благодаря действиям Байдена

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Трамп считает, что Россия и Украине заработают благодаря действиям Байдена

Политика администрации нового президента США Джо Байдена в сфере энергетики принесет выгоду ряду стран, в том числе России и Украине. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Через три месяца мы перестанем быть энергетически независимыми», — сказал он. «Я так упорно работал над этим. Впервые мы стали энергетически независимыми. Мы не нуждались в России, мы не нуждались в Ближнем Востоке, в ком-либо еще», — добавил республиканец. «А теперь от этого отказываются», — подчеркнул он. «Кстати, все эти страны, включая Украину, где у его сына есть интересы, большие интересы, сделают на этом состояние. Они сделают состояние», — полагает Трамп.

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В октябре 2020 года в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, который является сыном действующего американского лидера. Из нее следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США.

Россия, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден
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