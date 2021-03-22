Трамп считает, что Россия и Украине заработают благодаря действиям Байдена

Политика администрации нового президента США Джо Байдена в сфере энергетики принесет выгоду ряду стран, в том числе России и Украине. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп.
«Через три месяца мы перестанем быть энергетически независимыми», — сказал он. «Я так упорно работал над этим. Впервые мы стали энергетически независимыми. Мы не нуждались в России, мы не нуждались в Ближнем Востоке, в ком-либо еще», — добавил республиканец. «А теперь от этого отказываются», — подчеркнул он. «Кстати, все эти страны, включая Украину, где у его сына есть интересы, большие интересы, сделают на этом состояние. Они сделают состояние», — полагает Трамп.
В октябре 2020 года в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, который является сыном действующего американского лидера. Из нее следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016