Житель Чехии добровольно сдал властям розовый танк Т-34

На востоке Чехии местный житель в рамках оружейной амнистии уведомил полицию об имеющемся у него танке Т-34 розового цвета и самоходной артиллерийской установке СУ-100. Об этом сообщается в Twitter чешской полиции.
Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила чешскому изданию CTK, что гражданин владел вооружением на законных основаниях с 1990-х годов, но сомневался в том, что они были в нужной степени охолощенными. Поэтому, по ее словам, он сообщил обо всем в полицию в качестве меры предосторожности.
Специалисты осмотрели танк и самоходку, после чего сделали вывод о невозможности стрелять из них. Однако полиция сочла технику недостаточно безопасной и перевела ее в разряд «запрещенного вооружения».
Тем не менее и танк, и артустановку было решено оставить у нынешнего владельца. «Они законно числятся за ним и не представляют опасности», — сказала пресс-секретарь.
Оружейная амнистия в Чехии началась с конца января 2021 года и продлится до июля. Люди могут сдавать незаконно удерживаемое оружие или боеприпасы без объяснения причин и без последующего наказания. Они также могут подать заявление на регистрацию незаконно хранимого оружия, чтобы оставить его у себя.
Отмечается, что граждане Чехии уже четыре раза имели возможность воспользоваться подобной амнистией, властям были переданы тысячи единиц оружия и сотни тысяч боеприпасов.
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