Чехия готова направить оружие в Украину

Чешское правительство готово помочь Украине и направить или продать необходимое Киеву оружие и военное оборудование, заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова.

В интервью чешскому изданию Hospodarske noviny, которое цитирует «Европейская правда» в четверг, Чернохова заявила, что у чешской правительственной коалиции, в которую входят 5 партий, есть консенсус относительно поставок оружие Украине.

«Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают», — подчеркнула министр.

При этом она уточнила, что Киев должен сформулировать перечень необходимого ему вооружения и оборудования, а дальнейшую поставку оружия и боеприпасов в Украину Праге необходимо будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

«Чехия исторически, политически и союзнически — на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь», — добавила Чернохова.