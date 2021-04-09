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Аналитики сообщили о стягивании российских «Искандеров» к границе с Украиной

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Аналитики сообщили о стягивании российских «Искандеров» к границе с Украиной

Агентство Janes отследило передвижения 14 подразделений, а также танков, БМП, систем залпового огня и ракетных комплексов «Искандер». Последние предположительно прибыли в Воронежскую область из Свердловской

Аналитик агентства Janes Томас Баллок обнаружил, что Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов «Искандер» к границам с Украиной, говорится в отчете агентства.

В передислокации участвуют войска Центрального военного округа, говорится в сообщении. К границе движутся танки, боевые машины пехоты (БМП), а также системы залпового огня «Ураган». По данным Janes, которое занимается анализом открытых данных в оборонном секторе, в Воронежскую область, которая граничит с Украиной, прибыли несколько «Искандеров». Они, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области, отмечает агентство.

Janes также сообщает, что к югу от Воронежа создан полигон, оборудованный комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Крыму и соседнем Краснодарском крае наблюдается аналогичное наращивание войск и техники, включая БМП и самоходные минометы «Тюльпан». В переброске принимают участие военные Южного военного округа, говорится в релизе.

В Janes заявили, что это, вероятно, «самое масштабное необъявленное передвижение войск» России с 2015 года.

При этом аналитики отмечают, что признаки наступательного характера развертывания войск отсутствуют. «Однако это может измениться, если Россия продолжит переброску войск к украинской границе. Janes обнаружило передвижение армейских систем ПВО в Воронежскую область, которое ранее не наблюдалось», — уточнили в агентстве.

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О стягивании российских войск к юго-западным границам с Украиной сообщалось еще в марте, в частности, об этом писала газета The New York Times.

В Минобороны РФ объясняли передислокацию военной техники плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.

Россия, Искандер, Донбасс
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