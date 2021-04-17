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Врачи Навального сообщили о критическом состоянии оппозиционера

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Врачи Навального сообщили о критическом состоянии оппозиционера

Глава профсоюза «Альянс врачей», лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа его крови. По словам медиков, у политика усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца. Лечащие врачи Навального обратились к главе ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их к осмотру пациента, назвав его состояние «критическим».

Врачи обратились с «экстренной просьбой» о переговорах с работниками медсанчасти в колонии Навального для обсуждения проведенных исследований и назначенного лечения и «выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом». «Мы просим допустить нас к осмотру нашего пациента, которого мы наблюдали много лет. Также мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента»,— говорится в заявлении, опубликованном накануне в «Новой газете».

«Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил,— сообщила сегодня „Команда Анастасии Васильевой“ в Twitter.— Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца».

«Его состояние действительно критическое»,— сказала Reuters пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова. По ее словам, «счет уже идет не то чтобы на недели или дни, а скорее даже на часы».

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В колонии Алексей Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи. Жена Навального Юлия 13 апреля сообщила о его плохом самочувствии: он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и с трудом говорит. В тот же день ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Алексей Навальный
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