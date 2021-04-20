Вакцина от COVID-19 стала доступной для всех американцев старше 16 лет

В США с понедельника вакцинация от коронавируса COVID-19 стала доступной для всех жителей страны в возрасте 16 лет и старше, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.
«Каждый в Америке в возрасте от 16 лет и старше с сегодняшнего дня имеет право на вакцину. Пойдите и сделайте ее», — написал Байден в твиттере.
Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая. Однако в начале апреля Байден объявил, что данный ориентир переносится на 19 апреля.
«Больше никаких сбивающих с толку правил, больше никаких запутанных ограничений», — заявил тогда президент США, поясняя, что вакцина станет доступна для абсолютно всего взрослого населения.
Данный план означает отмену в США ограничений для вакцинации от COVID-19 по возрасту, состоянию здоровья и другим категориям.
С начала пандемии COVID-19 в США диагностировали более 32,4 млн заражений, свыше 581 тыс. инфицированных скончались.
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