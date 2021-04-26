Меркель заявила о готовности закупить «Спутник V» в случае получения допуска в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что если российская вакцина «Спутник V» от коронавируса в ближайшее время получит допуск в ЕС, то ФРГ необходимо будет ее закупить.

«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины „Спутник V“. Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации», — заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов по вопросу вакцинации.

При этом, по ее словам, если регистрация в ЕС будет «очень скоро», «тогда, разумеется, имеет смысл закупить «Спутник». «Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать („Спутника V“), будет зависеть от этого», — добавила канцлер.