В Евросоюзе с начала вакцинации от коронавируса сделали 150 млн прививок

Страны ЕС с 27 декабря 2020 года, когда в сообществе началась вакцинация от коронавируса, по 4 мая использовали 150 млн доз вакцины. Об этом написала во вторник в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вакцинация набирает обороты в Европе. Мы только что прошли отметку в 150 млн уколов в ЕС. Четверть всех европейцев уже получили первую дозу. У нас будет достаточно доз вакцины, чтобы выполнить нашу цель по вакцинации 70% взрослого населения Евросоюза в июле», — написала она.
Население ЕС составляет порядка 450 млн человек.
Согласно стратегии ЕК по вакцинации, опубликованной в начале этого года, изначально задача ставилась вакцинировать 70% взрослого населения к лету. Затем в официальных документах Еврокомиссии формулировка сменилась на «летом», затем — «до конца лета». В разгар кризиса поставок вакцин в феврале глава Еврокомиссии пояснила на пресс-конференции в Брюсселе, что «конец лета» подразумевался астрономический — то есть к осеннему равноденствию 21 сентября. Сейчас, когда ситуация с поставками вакцин в страны ЕС несколько стабилизировалась, целевая дата опять сместилась на июль.
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