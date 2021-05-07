В ЕС начали изучение препарата для лечения COVID-19

Европейский регулятор EMA начал изучение препарата Sotrovimab для лечения коронавируса. Препарат, более известный как VIR-7831 и GSK4182136, был разработан компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology.
Об этом говорится на сайте EMA.
Начать непрерывное изучение препарата агентство EMA решило опираясь на предварительные результаты исследования касательно его способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с COVID-19.
«Однако EMA еще не получило полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска от препарата», — говорится на сайте агентства.
Пока европейский регулятор будет заниматься изучением первой части данных, полученных в результате лабораторных испытаний и испытаний на животных, в дополнение к данным о качестве лекарств.
Как рассказали в EMA, Sotrovimab — это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.
Напомним, недавно в Индии одобрили препарат для лечения коронавируса на основе антител. Таким «коктейлем» из антител лечили 45-го президента США Дональда Трампа.
Кроме того, в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса в форме таблеток. После разработки вакцина еще должна будет пройти клинические испытания.
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