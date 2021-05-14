Маск стал беднее на $20 млрд после участия в телешоу

Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд с момента его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщает Forbes.

До появления в роли ведущего телешоу 9 мая состояние бизнесмена оценивалось журналом в $166 млрд. На шоу он признался в наличии синдрома Аспергера (психическое расстройство, для которого характерны трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира, а также наличие стереотипных интересов и занятий), посмеялся над своими бизнес-планами и в какой-то момент назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

Слова Маска привели к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки. 13 мая предприниматель заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. На этом фоне цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17%, а позже опустилась до $47 тыс.

После этого начали падать акции Tesla и других компаний, связанных с биткоином. К закрытию рынков в четверг вечером цена Tesla уменьшилась на 15%. В результате состояние Маска, которому принадлежит 21-процентная доля в компании, снизилось на $20,5 млрд, до $145,5 млрд, подсчитал Forbes.

Маск к тому моменту оставался на третьем месте в списке богатейших людей планеты, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу и семье французского бизнесмена Бернара Арно. Однако, согласно последним подсчетам Forbes, его состояние к утру 14 мая успело вырасти до $151 млрд, что поместило бизнесмена на вторую строчку рейтинга. Bloomberg в своем рейтинге миллиардеров оценивает состояние Маска и Арно одинаково — в $159 млрд и ставит на вторую и третью строчку соответственно.

Решение приостановить прием биткоинов за электромобили Маск объяснил беспокойством, которое у компании вызывает использование ископаемого топлива, прежде всего угля, для майнинга криптовалюты. В связи с этим он сообщил, что Tesla также не будет совершать операции со своими биткоинами до того момента, как добыча криптовалюты не станет осуществляться с помощью «устойчивых источников энергии».

Эксперты на фондовых рынках заявили, что последние заявления Маска сбивают с толку криптоинвесторов и приводят к дополнительной волатильности акций Tesla. Падение их стоимости 13 мая аналитики также связывают с новостями из Китая: компания накануне отказалась от расширения своего завода в Шанхае из-за неопределенности в отношениях Пекина и Вашингтона.