Житель Колумбии выиграл в лотерею рекордные $18,4 млн

Житель города Манисалес, который является административным центром департамента Кальдас в Колумбии, выиграл в лотерею 69,2 млрд песо, что эквивалентно $18 457 059. Об этом в четверг сообщила компания Baloto Revancha, которая организует лотереи в стране.

«Поздравляем нового миллиардера, который выиграл 69,2 млрд песо», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной в истории.