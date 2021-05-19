Печать на промышленных товарах

Владельцы нового бизнеса знают, что промышленные товары необходимо маркировать. Данная процедура введена по многим причинам. Основной является то, что с помощью маркировки клиент получает полную информацию, касающуюся товара, который он приобретает.
Уникальный код предоставляет следующую информацию:
Немаловажным является и то, что маркировка должна наноситься на поверхность самого материала. Для каждой единицы необходимо подбирать оборудование для печати на промышленных товарах https://domino-kiev.com.ua/ru/productions/industry/products. Желательно, чтобы оно учитывало все свойства материала. В этом поможет компания «Доминанта». Опытные специалисты найдут подходящее решение для любого товара.
В первую очередь необходимо определиться, какая техника больше подходит для того или иного материала. Ведь маркировка должна быть не только на самом продукте. Информацию и код наносят на коробки (упаковки, в которые помещается товар) и паллеты (платформы для погрузки).
Компания «Доминанта» поможет найти актуальное решение с учетом всех требований:
Еще одним важным параметром является тип поверхности, на которую крепится наклейка. Для маркировки на металле и дереве хорошо подойдут такие принтеры, как Ax350i и F220i. Данные машины предлагают массу инновационных решений для ускорения маркировки без изменения качества продукции. В их конструкциях есть возможность менять размеры капель и чернила для контрастности. Принтеры служат не только для печати на различных промышленных товарах, но и для маркировки продукции, разлитой в емкости (например, напитки, лекарственные препараты и пр.). Данное оборудование обеспечивает эффективное и быстрое кодирование.
Для коробок подходит V230i. Это довольно легкий и практичный принтер. Благодаря простоте системы настроек он позволит максимально быстро начать работу. Основным достоинством машины является печать на гибкой фольге.
С паллетами легче всего работать на M230i-T, и пусть габариты вас не пугают. Компания «Доминанта» готова взять на себя доставку и полную установку техники. Машина оснащена интуитивным управлением, благодаря которому можно легко заменить расходный материал. Это универсальное решение для печати наклеек. Длина рукава с этикетками – до 600 метров, управление простое, новому пользователю не придется долго привыкать.
Печать на металлических компонентах лучше проводить принтером Gx150i. Данный прибор славится четкостью текста не только на тонкой бумаге и картоне, но и на других материалах, пригодных для маркировки. Благодаря такому подходу информация наносится в понятном для чтения виде и не стирается со временем.
Для строительного стекла часто используют машину D320i. Ее отличает скоростное нанесение маркировки. Принтер с показателями в 1 500 символов в секунду отлично все промаркирует без повреждения продукции. В арсенале «Доминанты» есть и другие решения для представителей разных сфер промышленности.