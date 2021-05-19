Печать на промышленных товарах

Владельцы нового бизнеса знают, что промышленные товары необходимо маркировать. Данная процедура введена по многим причинам. Основной является то, что с помощью маркировки клиент получает полную информацию, касающуюся товара, который он приобретает.

Особенности идентификации продукции

Уникальный код предоставляет следующую информацию:

полная характеристика товара;

габариты;

данные о производителе;

условия хранения.

Немаловажным является и то, что маркировка должна наноситься на поверхность самого материала. Для каждой единицы необходимо подбирать оборудование для печати на промышленных товарах https://domino-kiev.com.ua/ru/productions/industry/products. Желательно, чтобы оно учитывало все свойства материала. В этом поможет компания «Доминанта». Опытные специалисты найдут подходящее решение для любого товара.

Какое оборудование подобрать для промышленного производства

В первую очередь необходимо определиться, какая техника больше подходит для того или иного материала. Ведь маркировка должна быть не только на самом продукте. Информацию и код наносят на коробки (упаковки, в которые помещается товар) и паллеты (платформы для погрузки).

Компания «Доминанта» поможет найти актуальное решение с учетом всех требований:

Для продукта. Предлагается оборудование, проверенное временем, которое наносит печать на товары, расфасованные в тару из разных материалов. При этом учитываются все тонкости продукта и условия нанесения, хранения, реализации изделий. Для коробок. Для нанесения информации используется высококачественное оборудование, обеспечивающее быструю печать наклеек. Если выбор совершен без учета уровня защиты, увеличиваются риски остановки производства из-за выхода техники из строя. Для паллетов. Для маркировки используется оборудование, которое наносит текст на деревянную или пластиковую поверхности. При этом основными характеристиками для наклеек на паллеты являются прочность, скорость производства и качество. Такая этикетка должна пережить перевозку, остаться целой, чтобы потом можно было считать информацию, которая на нее нанесена.

Еще одним важным параметром является тип поверхности, на которую крепится наклейка. Для маркировки на металле и дереве хорошо подойдут такие принтеры, как Ax350i и F220i. Данные машины предлагают массу инновационных решений для ускорения маркировки без изменения качества продукции. В их конструкциях есть возможность менять размеры капель и чернила для контрастности. Принтеры служат не только для печати на различных промышленных товарах, но и для маркировки продукции, разлитой в емкости (например, напитки, лекарственные препараты и пр.). Данное оборудование обеспечивает эффективное и быстрое кодирование.

Для коробок подходит V230i. Это довольно легкий и практичный принтер. Благодаря простоте системы настроек он позволит максимально быстро начать работу. Основным достоинством машины является печать на гибкой фольге.

С паллетами легче всего работать на M230i-T, и пусть габариты вас не пугают. Компания «Доминанта» готова взять на себя доставку и полную установку техники. Машина оснащена интуитивным управлением, благодаря которому можно легко заменить расходный материал. Это универсальное решение для печати наклеек. Длина рукава с этикетками – до 600 метров, управление простое, новому пользователю не придется долго привыкать.

Подбираем оборудование в зависимости от материала

Печать на металлических компонентах лучше проводить принтером Gx150i. Данный прибор славится четкостью текста не только на тонкой бумаге и картоне, но и на других материалах, пригодных для маркировки. Благодаря такому подходу информация наносится в понятном для чтения виде и не стирается со временем.

Для строительного стекла часто используют машину D320i. Ее отличает скоростное нанесение маркировки. Принтер с показателями в 1 500 символов в секунду отлично все промаркирует без повреждения продукции. В арсенале «Доминанты» есть и другие решения для представителей разных сфер промышленности.