В этом году Украина может собрать 100 млн тонн зерновых и масличных

В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои.
Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Если количество осадков будет на том уровне, как мы видим в мае, то и по сои у нас также будет прирост», — добавил министр.
По его словам, своевременное выполнение аграриями комплекса весенне-полевых работ позволяет оценивать объемы урожая в нынешнем сезоне с «здоровым оптимизмом».
«Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда — урожая зерновых и масличных культур (на уровне — ред.) 100 млн тонн», — сказал министр на пресс-конференции.
Ранее Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 маркетинговом году на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ — до 96,25 млн тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.
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