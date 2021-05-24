Встреча Байдена с Путиным вероятно состоится в Женеве

Американская администрация полагает, что потенциальная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, пройдет в Женеве. Об этом в понедельник сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

«Женева (Швейцария) — наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в администрации», — написал журналист в Twitter.

США ожидают, что встреча американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в предстоящие недели, заявлял госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе.