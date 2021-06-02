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Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов

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Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei в среду официально представила собственную операционную систему (ОС) Harmony 2.0, работающую на смартфонах. Прямая трансляция презентации прошла на сайте разработчика.

Ранее созданная китайской технологической компанией операционная система использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах.

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Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года, разработчик сообщал, что она может прийти на замену операционной системе Android. По прогнозам компании, к концу 2021 года количество устройств, оснащенных этой системой, достигнет 300 млн.

Hанний доступ к финальной версии ОС был предоставлен пользователям немного раньше, после чего в Сети появились первые отзывы.

Сообщается, что все приложения для Android, которые ранее работали в EMUI 11, также доступны в HarmonyOS 2.0. Кроме того, в HarmonyOS 2.0 есть и собственные приложения, недоступные в EMUI 11.

Пользователи отмечают, что смартфоны очень хорошо взаимодействуют с другими устройствами, включая ноутбуки и умные телевизоры, — эта связь действительно впечатляет многих. Отдельно упоминаются анимации и эффекты операционной системы, которую сравнивают по плавности с iOS. Пользователи Huawei P40 Pro утверждают, что 90-герцевый экран смартфона в HarmonyOS 2.0 воспринимается более плавно, чем 60-герцевый экран iPhone 12 Pro Max.

Кроме того, пользовательский интерфейс, включая панель уведомлений в левом верхнем углу и центр управления в правом верхнем, стал более понятным и лаконичным. Сообщается, что в HarmonyOS 2.0 гораздо больше разнообразных жестов, чем в Android.

Huawei, Harmony OS
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Среда, 2 июня 2021
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