Huawei представила собственную операционную систему для смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei в среду официально представила собственную операционную систему (ОС) Harmony 2.0, работающую на смартфонах. Прямая трансляция презентации прошла на сайте разработчика.
Ранее созданная китайской технологической компанией операционная система использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах.
Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года, разработчик сообщал, что она может прийти на замену операционной системе Android. По прогнозам компании, к концу 2021 года количество устройств, оснащенных этой системой, достигнет 300 млн.
Hанний доступ к финальной версии ОС был предоставлен пользователям немного раньше, после чего в Сети появились первые отзывы.
Сообщается, что все приложения для Android, которые ранее работали в EMUI 11, также доступны в HarmonyOS 2.0. Кроме того, в HarmonyOS 2.0 есть и собственные приложения, недоступные в EMUI 11.
Пользователи отмечают, что смартфоны очень хорошо взаимодействуют с другими устройствами, включая ноутбуки и умные телевизоры, — эта связь действительно впечатляет многих. Отдельно упоминаются анимации и эффекты операционной системы, которую сравнивают по плавности с iOS. Пользователи Huawei P40 Pro утверждают, что 90-герцевый экран смартфона в HarmonyOS 2.0 воспринимается более плавно, чем 60-герцевый экран iPhone 12 Pro Max.
Кроме того, пользовательский интерфейс, включая панель уведомлений в левом верхнем углу и центр управления в правом верхнем, стал более понятным и лаконичным. Сообщается, что в HarmonyOS 2.0 гораздо больше разнообразных жестов, чем в Android.
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